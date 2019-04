Nuove rotte American Airlines dall’Europa agli Stati Uniti d’America

Per soddisfare la crescente richiesta dei passeggeri, American Airlines ha introdotto nuove rotte che potenziano il network europeo della compagnia in Italia, Germania, Croazia, Inghilterra, Scozia, Irlanda e Grecia.

“Sono felice di vedere una così rapida crescita del network europeo della compagnia aerea più grande del mondo”, ha dichiarato Roberto Antonucci, Director Europe and Offline Sales EMEA. “L’introduzione di ben nove rotte nel 2019 è un’eccellente testimonianza di quanto sia importante il mercato europeo per American. Le nuove rotte saranno estremamente utili per sviluppare e intensificare sia i rapporti commerciali che il traffico leisure tra l’Europa e gli Stati Uniti d’America, rafforzando ulteriormente la posizione di American in qualità di partner strategico in grado di portare benefici reciproci su entrambe le sponde dell’oceano Atlantico”.