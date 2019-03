FIRENZE | Domenica verra inaugurato il tratto centro-sud della ciclabile Via Francigena toscana

Domenica 24 verrà inaugurato il tratto centro-sud a Galleno (frazione del Comune di Fucecchio) dell’itinerario ciclabile della Via Francigena toscana che, per l’occasione, vivrà un evento tra sport, turismo e cultura.

Oltre all’assessore e al presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani ci saranno infatti anche due campioni del ciclismo: Andrea Tafi (reduce da un brutto infortunio mentre stava preparando un clamoroso ritorno alla Parigi-Roubaix, vinta nel 1999) e Edita Pucinskaite (già vincitrice di Campionato del Mondo, Giro d’Italia e Tour de France). Lungo i cinquanta chilometri dell’antico tracciato dei pellegrini nel tratto da Galleno (Fucecchio) a Gambassi Terme, verranno toccati una buona parte dei comuni dell’aggregazione Centro Sud (Fucecchio, Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto, San Miniato, Castelfiorentino, Montaione e Gambassi Terme).



Il 30 aprile sarà la volta dell’inaugurazione del tracciato nord: il raduno dei ciclisti che vi prenderanno parte è previsto al Castello di Terra rossa, ad Aulla. Quella del tratto sud, a Siena, è ancora in corso di definizione.

“Il prossimo weekend – spiega l’assessore Ciuoffo – sarà dedicato all’inaugurazione dei tracciati ciclabili per salutare la primavera nei migliori dei modi e poter quindi godere di questa nuova infrastruttura di mobilità dolce. Sulla Francigena la Toscana ha creduto e investito per prima rispetto ad altre regioni, strutturando un sistema di valorizzazione e riscoperta dei Cammini e del turismo sostenibile che si integra con la bellezza del nostro paesaggio alla riscoperta delle facce meno conosciute del nostro territorio. Per il percorso ciclabile la Regione ha messo a disposizione 345 mila euro che hanno permesso di segnalare l’itinerario nelle due direzioni (nord-sud e sud-nord) e che si integra con i percorsi a piedi e a cavallo”.

Il taglio del nastro del tracciato dell’aggregazione Centro Sud è previsto alle ore 9 in Piazza della Chiesa a Galleno da dove partirà la staffetta diretta in Valdelsa.

“Siamo davvero soddisfatti – spiega Daniele Cei, assessore alla cultura del Comune di Fucecchio – di essere arrivati al taglio del nastro di questo percorso ciclabile. E’ finalmente arrivato il momento di raccogliere uno dei frutti di un duro e incessante lavoro che i comuni della nostra area, con i sindaci e gli assessorati al turismo, portano avanti da anni per valorizzare al meglio la via Francigena, una delle risorse turistiche del territorio. Per quanto riguarda Fucecchio nello specifico, l’impegno e la volontà di puntare sul percorso dei pellegrini come elemento di accrescimento del prodotto turistico locale sono stati riconosciuti dalla Regione che ci ha assegnat o, insieme a Pontremoli-Massa, Lucca e Siena, il ruolo di comune capofila di una delle quattro aggregazioni”. “Questa inaugurazione è un risultato – aggiunge il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli – che vogliamo condividere con tutti i cittadini e in particolare con gli appassionati delle due ruote che domenica prossima potranno percorrere il cammino dei pellegrini pedalando da Galleno a Gambassi Terme, attraverso territori bellissimi, dalle colline delle Cerbaie fino a quelle della Valdelsa. Questo in fondo per noi è un po’ l’anno della bicicletta visto che tra meno di due mesi Fucecchio sarà anche protagonista del Giro d’Italia, essendo sede di arrivo della seconda tappa”.

Alla biciclettata di domenica potranno partecipare tutti i cittadini che vorranno iscriversi. Chi vorrà percorrere una distanza minore potrà partire da altri punti di ritrovo posizionati a Fucecchio (Piazza Vittorio Veneto), a San Miniato (Piazza della Repubblica) e a Castelfiorentino (Piazza Achille Grandi).

I partecipanti, oltre che con la propria bicicletta, dovranno presentarsi con un documento d’identità e la copia della scheda di iscrizione che è possibile scaricare dal sito www.comune.fucecchio.fi.it, dove sono disponibili anche altre informazioni utili sull’evento.

Il termine ultimo per iscriversi è venerdì 22 marzo. Per informazioni è possibile anche contattare l’Urp del Comune di Fucecchio ai numeri 0571.268.257 oppure 0571.268.277. L’iniziativa è organizzata col supporto dei Donatori di Sangue – Fratres che saranno presenti con i loro volontari per presidiare i punti ristoro del percorso.