AEROPORTO MALPENSA | Air Italy lancia due nuove destinazioni in Nord America: Toronto e Chicago

Pochi giorni dopo aver annunciato l’inaugurazione dei collegamenti da Milano Malpensa verso Los Angeles (dal 3 aprile) e San Francisco (dal 10 aprile), Air Italy ha lanciato due nuove destinazioni in Nord America: Toronto, in Canada, dal 6 maggio e Chicago dal 14 maggio.

Il primo collegamento di Air Italy verso Toronto e verso il Canada, sarà operato quattro volte alla settima (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica). Toronto, capitale dell’Ontario, è una città cosmopolita e multiculturale, uno dei centri più importanti per il commercio e gli investimenti e per la cultura. Da Toronto si può raggiungere il Parco delle Niagara Falls, dove è possibile fare un’escursione in traghetto per vedere da vicino le imponenti cascate.

Il collegamento da Milano a Chicago sarà operato tre volte la settimana (martedì, giovedì e sabato) e sarà l’unico volo non-stop su questa rotta. Chicago è una delle città più influenti al mondo con uno skyline unico che si estende da nord a sud lungo il Lago Michigan, e un centro città piena di vita da cui si ergono alcuni tra i grattacieli più alti del mondo. Chicago è meta del traffico business e ospita una grande comunità italiana.

Tutti i nuovi servizi di Air Italy per il Canada, gli Stati Uniti, l’India e la Thailandia, vengono operati con Airbus A330-200 con 24 posti in Business Class e 228 posti in Economy Class. Air Italy collega dall’hub di Milano Malpensa sette città italiane (Roma, Napoli, Palermo, Catania, Lamezia Terme, Olbia e Cagliari), cinque città negli Stati Uniti (New York, Miami, Los Angeles, San Francisco e Chicago), due in India (Delhi e Mumbai), Toronto in Canada e Bangkok.