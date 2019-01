Air France lancia 8 nuove destinazioni per l’estate 2019

Con un traffico di più di 100 milioni di passeggeri all’anno, il gruppo Air France-KLM rappresenta due fra le compagnie aeree più amate al mondo dai viaggiatori .

Per la prossima stagione estiva di punta, in luglio e agosto, Air France opererà per la prima volta voli per Heraklion (Creta, Grecia), Palermo (Sicilia, Italia), Olbia * (Sardegna, Italia) e Spalato (Croazia) per partenza da Parigi-Charles de Gaulle. Air France sta inoltre estendendo e intensificando la frequenza dei suoi voli verso Cagliari *, Dubrovnik, Ibiza e Bari da Parigi-Charles de Gaulle, già operanti nel 2018. Inoltre, queste quattro destinazioni saranno servite ogni fine settimana durante la stagione estiva 2019.

Con KLM , pioniera dell’innovazione, è possibile organizzare un intero viaggio grazie agli strumenti tecnologicamente avanzati che offre ai propri passeggeri.

Nella primavera del 2019, KLM espanderà la sua rete con il servizio per il porto italiano di Napoli. La decima destinazione di KLM in Italia sarà servita solo nei mesi estivi. Il primo volo per Napoli partirà il 21 aprile 2019. KLM opererà sulla rotta Boeing 737-700 / 800. A luglio e agosto, KLM effettuerà il servizio giornaliero a Napoli, limitando il servizio ai fine settimana solo durante il resto della stagione. * voli operati da HOP! Air France