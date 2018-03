AEROPORTO ROMA FIUMICINO | Uzbekistan Airways annuncia il rafforzamento dei collegamenti con l’Uzbekistan

Dal 27 marzo 2018 la compagnia di bandiera uzbeka ha iniziato ad operare un nuovo volo verso Urgench, capitale della regione del Koresm e porta di ingresso principale per chi vuole viaggiare lungo l’Antica via della Seta. Il nuovo volo si aggiunge a quelli già operati da Uzbekistan Airways verso Tashkent, per un totale di quattro voli settimanali dall’Italia in alta stagione.

Sarà possibile volare da Roma Fiumicino a Urgench ogni martedì con partenza alle 20.45 ed arrivo alle 05.45 del mattino successivo. Il volo di ritorno decolla dalla capitale uzbeka alle 15.20 locali ed atterra a Roma alle 19.15 italiane.

L’orario dei voli è stato pensato per venire incontro alle esigenze di coloro che vogliano visitare l’Uzbekistan con il massimo della comodità. Arrivare la mattina a Urgench significa infatti poter accedere alle bellezze della vicina Khiva immediatamente, evitando costi e tempistiche necessari per gli spostamenti interni in Uzbekistan. Inoltre, i voli sono anche pensati per permettere comode coincidenze con voli domestici Alitalia, dando così la possibilità di partire con un solo biglietto dalla propria città di residenza.

Per lanciare questo nuovo volo, Uzbekistan Airways propone una tariffa promozionale di 487 euro, andata/ritorno, tasse incluse.

Commenta Kushnud Artikov, Country Manager della Uzbekistan Airways:

“Con il collegamento con Urgench, salgono a 4 i nostri voli settimanali per l’Uzbekistan dall’Italia. L’Italia è uno dei mercati chiave per Uzbekistan Airways, non solo per il traffico outbound verso l’Uzbekistan, per noi importantissimo, ma anche per il crescente numero di passeggeri uzbechi e asiatici che scelgono di volare Uzbekistan Airways per visitare il vostro bel paese”.

“L’avvio del nuovo collegamento per Urgench, rappresenta per Aeroporti di Roma un ulteriore importante risultato in termini di sviluppo del traffico aereo verso l’ Asia – dichiara Marco Gobbi, Route Manager Lungo Raggio e Cargo di ADR -, nello specifico l’Uzbekistan e l’intera Asia Centrale rappresentano un mercato con ampie potenzialità di sviluppo di nuovi collegamenti, in tale ottica auspichiamo che questo sia il primo passo di un più ampio percorso di crescita congiunto. L’incremento di destinazioni dirette raggiungibili dal Leonardo da Vinci, oltre ad accrescere l’accessibilità di Roma, conferma come l’aeroporto di Fiumicino abbia raggiunto livelli di eccellenza al vertice nei servizi erogati ai passeggeri e alle compagnie aeree che scelgono quindi il principale aeroporto nazionale per le loro connessioni. Un’ eccellenza che vede lo scalo romano al primo posto al mondo in termini di miglioramento dei servizi offerti ai viaggiatori nelle classifiche ufficiali di Skytrax, così come in quelle di ACI World, che ha recentemente confermato il primato di Fiumicino in Europa per la qualità”.