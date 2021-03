La Grimaldi Lines potenzia, a partire dal 19 Aprile 2021, i nuovi collegamenti da Genova, Livorno per Catania e Malta grazie all’impiego della M/N “ECO LIVORNO”, la Nave RoRo più grande ed ecologica al mondo. Questo gigante green dalla capacità di trasporto di oltre 500 semi-rimorchi è in grado di dimezzare le emissioni di CO2 rispetto alle navi ro-ro della precedente serie operate dal Gruppo Grimaldi, e addirittura di azzerarle mentre sono ferme in porto: durante la sosta in banchina, questa tipologia di nave di ultima generazione possono infatti utilizzare l’energia elettrica immagazzinata da mega batterie al litio, le quali si ricaricano durante la navigazione anche grazie a 350 m2 di pannelli solari.

In più, sono dotate di motori di ultima generazione controllati elettronicamente e di un impianto di depurazione dei gas di scarico per l’abbattimento delle emissioni di zolfo e particolato. Con tale operazione, si aumenta la capacità totale di carico dell’asse lasciando inalterata la frequenza delle partenze offerte.

Si viene inoltre incontro alle esigenze del mercato contribuendo così ad una miglior e più efficiente rotazione dei semirimorchi e all’ulteriore crescita di tutti i nostri partner. Infine questa iniziativa anticipa di poche settimane l’inserimento in flotta della Nave gemella “ECO CATANIA” prevista entrare in Linea entro il mese di Giugno 2021.