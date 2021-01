PUGLIA | Lunedì 18 gennaio partono i cantieri per l’elettrificazione delle tratte FSE Lecce – Zollino e Maglie – Otranto

Lunedì 18 gennaio prendono il via i cantieri per l’elettrificazione delle tratte FSE Lecce – Zollino e Maglie – Otranto.

I treni vengono così sostituiti da autobus: 31 corse al giorno per quanto riguarda la prima tratta, 20 per la seconda.

Nel dettaglio, i bus sostitutivi tra Lecce e Zollino fermano a:

- Lecce (Via Don Bosco, angolo Via Quarta);

- San Cesario di Lecce (Via Ferrovia, 110);

- San Donato di Lecce (Via Roma, angolo Via Nino Bixio);

- Galugnano (Via San Donato, 7 – SP125);

- Sternatia (Via Roma, presso Piazzetta Dante Alighieri);

- Zollino (stazione FSE).

I bus sostitutivi tra Maglie e Otranto fermano a:

- Maglie (stazione FSE);

- Bagnolo del Salento (Piazza San Giorgio, 31);

- Cannole (Via Bagnolo, 89);

- Otranto (stazione FSE).

Gli interventi sono finanziati dalla Regione Puglia e permetteranno di portare per la prima volta la trazione elettrica nel territorio salentino, un utile contributo per abbattere le emissioni di anidride carbonica e migliorare così la qualità dell’ambiente.

Al link seguente è possibile scaricare tutto il nuovo programma ferroviario di Lecce: http://www.fseonline.it/orari_pdf.aspx