Da oggi Alitalia riprende a pieno ritmo le operazioni sull’aeroporto di Milano Linate collegando il city airport milanese, nel rispetto del limite ai movimenti orari deciso dalle Autorità, a 23 destinazioni nazionali e internazionali.

La Compagnia aveva riavviato una parte delle attività su Linate dal 24 luglio, operando i collegamenti della Continuità Territoriale con i tre aeroporti sardi di Cagliari, Alghero e Olbia.

Da oggi Alitalia effettuerà su Linate i collegamenti nazionali e internazionali di medio raggio, attivi fino ad oggi su Malpensa, verso 14 destinazioni: Bari, Brindisi, Catania, Lamezia Terme, Lampedusa, Napoli, Palermo, Pantelleria, Reggio Calabria, Roma Fiumicino e, all’estero, Amsterdam, Bruxelles, Londra e Parigi.

Sempre da oggi saranno inoltre attivati da Linate i voli stagionali estivi per Palma di Maiorca, Ibiza, Minorca, Corfù e Rodi (4 servizi alla settimana con ognuno di questi aeroporti), mentre martedì 4 agosto riprenderà il collegamento stagionale per Heraklion (Creta), con 4 voli alla settimana.

Da Linate saranno anche incrementate le frequenze dei collegamenti per Catania (da 8 a 12 voli giornalieri), Lamezia Terme e Brindisi (da 4 a 6 servizi giornalieri con entrambi gli aeroporti), Napoli (da 2 a 4 voli al giorno) e Lampedusa (da 2 a 4 voli settimanali, servizio stagionale estivo).

Sull’aeroporto di Milano Malpensa, da oggi rimarranno attivi 4 voli al giorno, fra andate e ritorni, con Roma Fiumicino e 2 servizi settimanali con Cagliari, mentre da inizio settembre Alitalia riprenderà i voli diretti da Malpensa a New York tre volte alla settimana.

Nel mese di agosto Alitalia servirà complessivamente dagli aeroporti di Milano Linate e Malpensa 23 destinazioni con oltre 700 voli settimanali.

Da oggi Alitalia incrementerà il numero delle frequenze sulla rotta Lamezia Terme-Milano che la Compagnia ha ripreso a operare all’inizio di luglio. Sempre da domani, tutte le tratte fra gli aeroporti calabresi serviti (Lamezia e Reggio Calabria) e Milano, effettuate fino ad oggi su Malpensa, saranno operate sullo scalo di Linate.

I servizi aerei fra l’aeroporto di Lamezia e Milano Linate passeranno da quattro a sei al giorno, con l’aggiunta di un volo in partenza da Lamezia Terme alle ore 9:55 e un altro previsto alle 7:30 da Linate. Gli altri voli su questa rotta decollano alle ore 13 e alle 18:05 (da Lamezia), alle 10:30 e alle 15:35 (da Milano).

Con questi incrementi di frequenze, nel mese di agosto Alitalia offrirà complessivamente sugli aeroporti calabresi di Lamezia Terme e Reggio Calabria 98 voli settimanali (fra andate e ritorni) con Roma e Milano, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze di mobilità del territorio e la domanda turistica.

Cresce il numero dei voli Alitalia su Brindisi. Da oggi la Compagnia raddoppierà i collegamenti fra Brindisi e Roma (da 2 a 4 voli al giorno, fra andate e ritorni) e aumenterà quelli fra Brindisi e Milano (da 4 a 6 voli al giorno).

Sulla rotta Brindisi-Roma, Alitalia aggiungerà ai servizi già operativi un volo che partirà da Brindisi alle ore 11:15, mentre il collegamento addizionale da Fiumicino decollerà alle ore 9:20. La tratta Brindisi-Milano, che fino ad oggi viene effettuata sull’aeroporto di Milano Malpensa, da domani sarà operata su Milano Linate e vedrà l’aggiunta di un volo che partirà da Brindisi alle ore 19:40, mentre il collegamento addizionale da Linate decollerà alle ore 17:15.

Ad agosto, Alitalia offrirà su Brindisi 10 voli al giorno (fra andate e ritorni) per Roma e Milano a cui si aggiungono i 6 servizi quotidiani fra Bari e gli aeroporti di Fiumicino e Linate. Complessivamente, saranno 112 i voli settimanali, fra andate e ritorni, operati dalla Compagnia sulla Puglia con l’obiettivo di soddisfare le esigenze di mobilità del territorio e la domanda turistica.

Da oggi inoltre Alitalia raddoppierà il numero delle frequenze sulla rotta Napoli-Milano che la Compagnia ha ripreso a operare all’inizio di luglio. Sempre da domani, questa tratta, effettuata fino ad oggi su Milano Malpensa, verrà operata sullo scalo di Milano Linate.

I servizi aerei fra l’aeroporto di Napoli e Milano Linate passeranno da due a quattro al giorno, con l’aggiunta di un volo in partenza da Capodichino alle ore 19:40 e un altro previsto alle 17:40 da Linate. Gli altri voli su questa rotta decolleranno alle ore 10:20 (da Napoli) e alle ore 8:20 (da Milano). Il collegamento Napoli-Milano si aggiunge al servizio quotidiano Napoli-Roma che è rimasto sempre attivo durante il periodo di lockdown dell’Italia per la pandemia da Covid-19. Da Napoli, il volo per Fiumicino parte alle ore 6:55, mentre il ritorno da Roma è previsto per le 21:45.