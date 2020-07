Virtu Ferries annuncia la nuova tratta ro-pax da Malta per Augusta e Catania

Virtu Ferries ha annunciato una nuova tratta tra Malta e la Sicilia e precisamente con Augusta e Catania a partire dal primo trimestre 2021. Verrà utilizzato il catamarano M / V Jean De La Valette, mentre il catamarano M / V San Giovanni Paolo II continuerà a servire i porti di La Valletta e Pozzallo.

Con una capacità di 800 passeggeri e un garage per 156 veicoli o 60 veicoli e 20 rimorchi, la M / V Jean De La Valette sarà la seconda più grande RoPax ad alta velocità impiegata nel Mediterraneo, seconda solo alla nave ammiraglia della Virtu la M / V St Giovanni Paolo II.

Questo ulteriore servizio programmato risponde alle esigenze degli importatori ed esportatori maltesi e siciliani. Un doppio servizio ad alta velocità si rivelerà un catalizzatore per riportare il commercio e il turismo tra Malta e la Sicilia ai livelli pre-COVID e oltre.

“Virtu Ferries ha operato durante il blocco della pandemia, portando beni essenziali all’Isola, e continuiamo a farlo con il pieno rispetto di tutte le esigenze sanitarie, incluso l’allontanamento sociale durante l’intero viaggio, l’imbarco e lo sbarco. Cogliamo l’occasione per ringraziare le autorità maltesi e italiane per la loro collaborazione e fiducia”, si legge in una nota della compagnia.