LIGURIA | Nessuna limitazione nei posti a sedere per treni e bus del servizio extraurbano

Anche in Liguria, su treni e bus del servizio extraurbano, è possibile occupare tutti i posti a sedere senza limitazioni. Lo prevede un’ordinanza firmata dal governatore Giovanni Toti esclusivamente per i posti a sedere, per il settore del trasporto pubblico regionale e locale di linea, ferroviario ed automobilistico extraurbano, nonchè del trasporto pubblico non di linea e dei servizi autorizzati.

La limitazione rimane invece per i posti in piedi e per il trasporto pubblico urbano, quindi per AMT resta il limite del 60% della capienza e l’obbligo di indossare la mascherina.