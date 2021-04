NAPOLI | Approvato progetto definitivo collegamento linee vesuviane – Afragola AV

EAV è stata nominata, per tramite di Regione Campania, soggetto attuatore dell’intervento di collegamento delle linee vesuviane con la stazione di Afragola AV, del valore complessivo di € 40.000.000,00 a valere su fondi POR/FESR 2014/2020. Successivamente alla stipula della relativa convenzione, sono state avviate le attività inerenti la progettazione dell’intervento.

Terminata la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, è stata pubblicata e aggiudicata la gara per l’affidamento del servizio di redazione del progetto definitivo. Oggi 20/04/2021 è stato siglato il contratto con il progettista aggiudicatario (Consorzio Stabile Hub Engineering S.c.ar.l.) per la redazione del progetto definitivo.

La nuova stazione Afragola AV è destinata ad accogliere i treni AV provenienti dal Nord Italia e dall’Europa. Da qui, in direzione Sud si dipartiranno i treni diretti verso la linea tirrenica (Calabria) e quella orientale (Puglia).

La stazione Napoli Afragola AV, oltre ai quattro binari dedicati alle linee ad alta velocità, ospita due binari di competenza EAV che, con la realizzazione di una nuova tratta tra la suddetta stazione e quella di Volla, permetterà il completamento di un nodo di scambio tra la rete AV e le linee vesuviane EAV.

Il progetto nel suo complesso riguarda le opere di completamento della linea EAV tra la stazione di Volla e la stazione di Afragola AV. L’intera tratta presenta una lunghezza complessiva di circa 5,00 km.

EAV, quindi, con tale investimento è chiamata a cogliere la sfida legata all’integrazione tra le proprie linee vesuviane e la direttrice nazionale transitante nella nuova stazione Afragola AV.

Nell’ambito dell’opera sono previsti interventi relativi all’ammodernamento della stazione EAV di Volla, il completamento delle opere civili e tecnologiche della linea e della stazione Afragola AV destinata all’esercizio della linea vesuviana di EAV.

La futura stazione di Volla diverrà un punto strategico della rete EAV. Infatti, in tale impianto, verrà realizzato un nuovo Posto Centrale Operativo per ACCM Multistazione che, a regime, gestirà la circolazione ferroviaria della nuova tratta Volla – Afragola AV e dell’intera rete vesuviana.

Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione del collegamento tra le linee vesuviane Napoli – San Giorgio e Napoli – Sorrento mediante la realizzazione di un tronco di galleria di collegamento, con relativo attrezzaggio impiantistico nelle adiacenze della fermata “S. Maria del Pozzo” della linea Napoli – Sorrento, in zona limitrofa all’esistente casello autostradale Napoli Barra/Sud. Il collegamento, di estensione pari a circa 700 m, sarà realizzato prevedendo l’innesto della nuova galleria su quella esistente della tratta Napoli – San Giorgio.

L’avvio dei lavori è previsto entro il 2022 con l’attivazione del nuovo collegamento entro il 2025.