AEROPORTO TRIESTE | Il primo ottobre 2020 riparte il collegamento per Monaco di Baviera operato da Lufthansa

Il primo ottobre 2020 riparte il collegamento, dall’aeroporto di Trieste, per Monaco di Baviera operato dal vettore aereo Lufthansa; il volo opererà dal lunedì al venerdì con una frequenza giornaliera in arrivo dall’hub tedesco alle ore 16:25 ed in partenza da Trieste Airport alle ore 17:00. A partire dal 25 ottobre si aggiungerà il volo della domenica.

Il volo da/per Monaco rappresenta una rotta fondamentale per il Friuli Venezia Giulia perché garantisce il ripristino dei collegamenti verso destinazioni internazionali e intercontinentali e costituisce il principale tassello mancante per la crescente ripresa dell’operatività di Trieste Airport completando il portafoglio di vettori aerei operanti ad inizio 2020; un volo molto gradito soprattutto per i viaggi d’affari con una percentuale di business traffic annuale pari al 62% grazie alla capillarità delle coincidenze offerte dall’hub di Monaco.