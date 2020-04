NAPOLI | EAV, immessi altri (?) 3 treni revampizzati per la Circumvesuviana

L’antefatto e la premessa.

L’Ente Autonomo Volturno, tramite un post sulla pagina aziendale Facebook di Mercoledì 15/04/2020 che riprende un post sul profilo personale Facebook di Umberto de Gregorio (presidente del Consiglio di Amministrazione), rende noto che in quella mattina sono stati immessi 3 treni a servizio della Circumvesuviana della serie riconvertita in “T21″, ossia la versione revamp degli ETR prima serie della ex società esercente le ferrovie della Circumvesuviana, la Strade Ferrate Secondarie Meridionali, serie risalente agli anni ’70.

I treni in questione (che come si vede nelle foto del primo post su Facebook citato sono le matricole 086, 105 e 111) sono stati presentati a Porta Nolana, stazione di testa dell’intera rete Circumvesuviana, così come fu a fine Giugno scorso per il treno storico del 1926.

Il breve comunicato ufficiale che, tra le altre cose, anticipa anche alcune importanti e prossime novità in tema, lo si trova nel primo collegamento ipertestuale; tuttavia, in questo articolo si vuole porre l’attenzione del lettore non tanto sulla notizia in sé ma su una problematica relativa alla stessa o meglio alla sua trasmissione.

Non è un caso se nel titolo si è posto il punto interrogativo tra parentesi dopo la parola “altri”.

Più specificatamente, si è posta lì perché c’è una voluta omissione da parte di chi scrive: il fatto che si presume, sulla base del comunicato, che l’unico altro treno rispetto a questi 3 immessi sia della stessa serie, la suddetta “T21″.

Ebbene, effettuando una piccola indagine, è possibile scoprire che non è così; non solo, è possibile scoprire che anche la nostra redazione, non volendo, si è trovata in errore per un’errata capacità di riportare correttamente la notizia da parte dell’Ente che, lo si vuole ricordare, non solo fa pubblico servizio ma è proprio pubblico, perché detenuto al 100% da un Ente pubblico territoriale quale la Regione Campania, quindi tenuto per legge a pubblicizzare al meglio tutti gli eventi e le iniziative che lo riguardano.

Ma si proceda con ordine, o si rischia il solo sgomento senza alcun dubbio in attesa di risoluzione.

Non è un caso che il terzo collegamento ipertestuale (da qui in poi, “text-link”) sia stato menzionato e riportato alla luce.

Cliccandovi sopra, infatti, e comparandolo con il primo text-link, sarà facile comprendere il famigerato 4° treno a cui si fa riferimento, in merito alla stessa serie, è quello della serie “T21″ immatricolato col numero 105. Ebbene, non è così.

Infatti, nella prima foto del primo text-link si può notare che sono presenti 2 treni: il n.105 è quello a sinistra; somiglia forse al treno storico del ’26 nel nostro articolo (3° text-link)? Ovvio che no.

E se dubitate che il treno e le notizie relative che abbiamo ripreso in questo text-link, in un modo o nell’altro, non sia quello e che quindi l’errore sia solo nostro, potete consultare questo articolo esterno e simili tramite una ricerca più o meno rapida su un qualunque motore di ricerca: nonostante chi scrive è subentrato alla redazione da poco, noi tutti siamo rammaricati dell’errore accaduto e ci scusiamo, pertanto, di quanto trasmesso di errato dalla fonte; forse abbiamo sbagliato ad agire in buonafede, un buon giornalista infatti dubita sempre le fonti ricevute e porle criticamente prima di riportarle, ma la buonafede in questione ▬come si potrà leggere▬ è ben motivata o, almeno e meglio, si credeva motivata.

Non è un caso che il comunicato riprenda, a valenza di fiducia, quello del post del presidente aziendale, per ben due motivi.

1) Ciò è indicativo che la pagina Facebook dell’EAV altro non è che la versione pubblica del profilo personale di de Gregorio, ossia l’EAV è manchevole di una vera e propria agenzia stampa (al contrario di altre aziende di tpl) o, meglio, depotenziata dalla contravvenzione al modo comunicativo presidenziale: cosa che, magari, sarà adatto a Facebook e ancor più al suo profilo, ma che certamente non lo è nel mondo del giornalismo, a cui lui s’è mostrato più volte attento ed affezionato, né lo è in merito alla libertà di informazione (=lotta alla disinformazione) che tale attenzione ed affezione dovrebbe invece trasmettere.

Insomma, a maggior ragione che stiamo parlando di una persona che si professa democratica nei più diversi modi e fatti, da una persona del genere non ci si aspetta una cosa del genere…!

2) Cio è indicativo che l’EAV, a maggior ragione di quanto appena affermato nel primo motivo, preferisce curarsi più del suo reparto social che non del suo reparto stampa: andando infatti sul sito aziendale ed esplorando le varie aree della sezione “NEWS”, non si trovano notizie in merito né a quanto accaduto il 28 Giugno né dell’altroieri.

Sembra assurdo, ma è così: una mancanza di pubblicizzazione e trasparenza, insomma, che non ci si aspetta e che si trova ancor più assurda pensando che attiene ad un Ente pubblico e da un presidente del genere; e, ancor più, da un presidente del genere “di” un Ente pubblico!!!

A questo punto, sorgono alcuni interrogativi alla luce di riflessioni ulteriori.

Nell’accordo di programma del 2014, i treni da revampizzare sono stati divisi in due commesse: la prima è stata aggiudicata dalla Titagarh-Fi.Re.Ma-Adler S.p.A presso gli stabilimenti in sede a Caserta, che conta 25 treni della rinominata serie “T21″; la seconda è stata aggiudicata dalla divisione tedesca della EuroMaint AB presso gli stabilimenti in sede a Delitzsch (vicino Lipsia), che conta 12 treni della serie “F220″. In totale, quindi, i treni sono ▬o meglio, dovrebbero, come si noterà a breve▬ ben 37.

Se il treno storico è il 4° treno revampizzato ma non è il quarto treno della serie “T21″, il treno storico di che serie è? Della “F220″? Se sì, perché non solo non è stato pubblicizzato per tale serie ma addirittura perché è stato spacciato per la serie “T21″? Se è della serie “T21″, perché lo si è spacciato per il n. 105 quando non lo è?

Inoltre, fonti fisiche esperte in materia che preferiscono rimanere anonime affermano che, addirittura, quello del terzo text-link non sia nemmeno del 1926 ma uno di una terza serie, la “DB” degli anni ’40 e le cui matricole sono numerate 0221-0225; treni, questi, costruiti dalle Officine Ferroviarie Meridionali che saranno acquisite dalla ex Fi.Re.Ma.: quindi, il treno in questione è un 38°, nonché i treni totali da revampizzare non sono nemmeno 37 come si afferma qui ma addirittura ben 42!

Perché non rendere noti, specie con canali ufficiali (non solo ufficiosi!), la matricola originale di tale treno? Ancora, perché non far sapere che la vera serie dello stesso è la DB, che senso ha? E poi, perché falsificare la sua età reale? Quindi, perché non rendere al pubblico noto che il treno non rientra in nessuna commessa tra le due note, quindi i treni in revamp non sono 37 ma di più?

Perché, infine, far sorgere tutte queste ambiguità? A pro di che?

Cosa ci si aspetta a questo punto?

Chiarimenti, da parte di chiunque, possibilmente corredati da informazioni quanto più possibilmente attendibili.

Non è possibile che un redazione piccola, senza mezzi né personalità o altro, come la nostra possa permettersi di errare e creare disinformazione solo perché gli Enti preposti ad essere pubblici, e quindi a dare massima pubblicizzazione dei propri contenuti, sono i primi a disinformare.

La verità è un qualcosa di unico e come tale inequivocabile; il resto, per quanto abbia un fondo di verità, finché tale fondo sarà sommerso dalla falsità, non potrà dichiararsi per veritiero, mai: ci aspettiamo, pertanto, che questa riemerga e, possibilmente, sarebbero non solo gradite a noi ma anche sentitamente dovute verso l’utenza (nostra e non solo, lettrice e non) delle scuse da chi ha fatto partire questi errori.