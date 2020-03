CASERTA | CLP, attivazione “servizio a chiamata” bus gratuito per operatori sanitari

La C.L.P. Sviluppo Industriale S.p.A. fa sapere, tramite un post su Facebook di Domenica 22/03/2020 in condivisione di un articolo edito da Istituzioni24.it (che a sua volta riprende un comunicato stampa pari a quello sulla pagina web dell’azienda), che è stato attivato per i soli operatori sanitari del territorio casertano un servizio a chiamata gratuito: l’iniziativa è stata intrapresa «per mostrare vicinanza ad un settore che è in prima linea in questa difficile battaglia», fornendo un contributo significativo ed affatto scontato visto il momento di difficoltà economico per l’intero settore del tpl italiano; di seguito, il testo integrale della nota stampa della compagnia autoviaria.

COMUNICATO STAMPA | COVID-19, la CLP attiva il “servizio a chiamata” bus gratuito rivolto agli operatori sanitari “Con una nota ufficiale inviata nelle scorse ore alla amministrazione comunale di Caserta la nostra azienda ha deciso di attivare un servizio bus “a chiamata”, totalmente gratuito, rivolto agli operatori sanitari impegnati, sul territorio casertano, in questo difficile momento nella lotta al cornonavirus, per favorirne in qualsiasi momento la mobilità dal luogo di lavoro a casa e viceversa. Questa iniziativa, attivata nel rispetto delle ordinanze nazionali e regionali, rappresenta per la nostra azienda un modo per mostrare vicinanza ad un settore che è in prima linea in questa difficile battaglia e per dare, in tal senso, un nostro piccolo contributo. Abbiamo chiesto all’Ente Comune di Caserta di fare da ponte con le Asl ed i presidi ospedalieri territoriali al fine di favorire lo sviluppo e la divulgazione della iniziativa”. È quanto fa sapere attraverso una nota la CLP SpA, azienda di Trasporto Pubblico Locale che opera principalmente sul territorio di Caserta e Provincia. “La nostra azienda – continua la nota – ha in corso le operazioni di riduzione degli autoservizi come prescritto dall’Ordinanza n. 14 del 12-03-2020 emanata dal Presidente della Regione Campania. A margine di tale riduzione abbiamo preso atto delle richieste che pervengono al call center aziendale da parte di operatori sanitari dei Presidi ospedalieri del territorio e ci siamo quindi resi disponibili a consentire agli addetti del comparto sanità il trasporto “a chiamata” da/per le strutture sanitarie dislocate nella provincia di Caserta e anche con adduzione alla Zona Ospedaliera di Napoli. Il servizio “a chiamata” sarà svolto con preavviso al giorno precedente di quello utile, con indicazione dei luoghi di prelevamento, dei luoghi di destinazione e dell’orario di prelevamento del personale interessato. Abbiamo attivato due numeri dedicati a tal fine, a cui gli utenti possono rivolgersi: 393-9265554 e 335-7511590”, conclude la nota della azienda di trasporto su gomma.