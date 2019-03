FIRENZE | Cinque nuovi autobus si aggiungono alla flotta di Busitalia – Sita Nord

Cinque nuovi autobus si aggiungono alla flotta di Busitalia – Sita Nord, la società del Gruppo FS Italiane che si occupa del trasporto su gomma.

Presentati oggi a San Casciano in Val di Pesa (FI) dal Direttore Regionale Toscana di Busitalia – Sita Nord, Stefano Bonora, dal Sindaco della città Massimiliano Pescini e dall’Assessore Regionale Vincenzo Ceccarelli, i nuovi mezzi Setra S415, lunghi 12 metri con un’offerta di 49 posti a sedere e 27 in piedi, dotati di dispositivi per il trasporto delle persone a ridotta mobilità, sono destinati ai servizi di trasporto locale extraurbano.

Sostituendo gli autobus più vetusti, consentiranno un sensibile abbassamento dell’età media dei mezzi in circolazione.

I 5 nuovi Setra S415, valore dell’investimento di circa 1 milione di euro, sono stati acquistati con il contributo del 40% della Regione Toscana.

Fanno parte del lotto di 25 autobus dedicati ai servizi extraurbani della Toscana, e saranno utilizzati per il collegamento Firenze-Siena e sulle linee del Chianti e del Mugello.

Caratterizzati dalla livrea di Busitalia, in linea con i treni della flotta di Trenitalia per i servizi passeggeri regionali, anche i nuovi autobus per i servizi extraurbani rispondono alle politiche aziendali in materia di rinnovo del parco. Elevati standard di sicurezza, massimo comfort sia per i clienti sia per il conducente e benefici per l’ambiente e classe Euro 6 per ridurre al minimo le emissioni nocive ed i consumi. Inoltre, è migliorata l’accessibilità dei passeggeri a mobilità ridotta attraverso una pedana elettro idraulica.

Continua così il piano di rinnovo della flotta Busitalia per la Toscana avviato nel 2014. I 25 autobus si aggiungono ad ulteriori 33 acquistati nel corso degli ultimi anni.