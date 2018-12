GENOVA | Un Capodanno tra luci e musica

Il 31 dicembre Genova si veste di luci per salutare il nuovo anno. “Lo spirito di Genova – Parola alla città” è l’evento clou del Capodanno genovese, che inizia alle 22 illuminando a festa piazza De Ferrari, con la regia del maestro della luce Marco Nereo Rotelli , che ancora una punta fari luminosi sulla bellezza della Superba.

Sugli antichi palazzi e sul selciato verranno proiettati versi di poeti genovesi - Sanguineti, Montale, Caproni – in una suggestiva sincronia con la musica calibrata dal dj-producer Alessio Bertallot e con la voce lirica del tenore e chitarrista Federico Paciotti. Il giovane tenore eseguirà arie classiche in chiave rock, mentre i palazzi si trasformeranno in quinte luminose.



Alessio Bertallot realizza in esclusiva e in prima assoluta per Genova un inedito dj-set d’ambiente, in equilibrio fra musiche di artisti genovesi, voci dei tanti protagonisti della cultura e suoni di umanità. Ritmi, musiche, voci e suoni accompagneranno la “danza” di luci che darà vita ai palazzi con immagini di pesci e ippogrifi, della storia cinematografica legata a Genova, di parole e versi dedicati alla città.



Allo scoccare della mezzanotte via alle danze con il dj-set dance di Bertallot, accompagnato dal dj Marco Ripamonti, per una performance che infiammerà la piazza fino alle ore 2.30.



L’evento, gratuito e aperto a tutti, è stato organizzato da Comune di Genova e Regione Liguria, con il sostanzioso contributo di MSC Crociere (main sponsor dell’evento) e Intesa Sanpaolo.



Ma il Capodanno genovese sarà molto altro ancora: dai musei aperti alle grandi mostre di Palazzo Ducale, dal teatro al ricco programma del Porto Antico.



Festeggiamenti per il nuovo anno anche in tante altre location cittadine, ecco le proposte:



VIA GARIBALDI – Capodanno nei Palazzi dei Rolli

I Musei di Strada Nuova, in via Garibaldi, resteranno aperti la notte di Capodanno, un’occasione speciale per ammirare, esclusivamente con visite guidate, le straordinarie collezioni d’arte italiana e fiamminga con opere di Rubens, Van Dyck, Veronese, Caravaggio, Guido Reni e dei principali artisti della scuola genovese esposte in sontuosi saloni con affreschi e antichi arredi.

Sarà possibile scegliere due differenti pacchetti a seconda delle proprie esigenze:

Il pacchetto completo comprende l’apericena a Palazzo Rosso, il brindisi a Palazzo Tursi e la visita guidata alle opere principali dei Musei di Strada Nuova, mentre il pacchetto base prevede la visita guidata alle opere principali dei Musei di Strada Nuova e il brindisi a Palazzo Tursi.

Le visite guidate si tengono alle ore 20.45 (per chi acquista il pacchetto completo l’apericena è alle 19.45), 21.30 (apericena 20.45), 22.15 (apericena 21.30), 22.45 (apericena 22), 23.15 (apericena 22.45), 00.30 (per l’ultima visita l’apericena non è previsto). Ogni visita guidata dura circa un’ora.

La prenotazione può essere effettuata online: happyticket.it – i Segreti dei Musei di Strada Nuova apericena + brindisi oppure happyticket.it – i Segreti dei Musei di Strada Nuova visita + brindisi.

Sarà possibile acquistare gli eventuali pacchetti rimanenti il 31 dicembre a Palazzo Rosso, a partire dalle ore 19.



Nella meravigliosa cornice di Palazzo Tursi, il nuovo anno inizierà all’insegna dell’arte e della musica. Dalle 21.30, nel Cortile e nel Salone di Rappresentanza, ci sarà una esibizione musicale, in cui si alterneranno tre gruppi con diversi generi e stili. I protagonisti della serata saranno gli Apalis Duo che proporranno brani di musica elettronica mixati alla poesia, l’Alter Echo String Quartet che si esibirà suonando arrangiamenti di capolavori classici da Bach e Vivaldi a brani di artisti contemporanei, come i Coldplay e i Muse, infine il Genos Saxophone Quartet movimenterà la serata con le note di canzoni jazz. Dopo il brindisi e i festeggiamenti di mezzanotte, il concerto continuerà fino alle 2 animando la notte di San Silvestro.



Dalle 21 alle 2 sarà possibile visitare Palazzo Tobia Pallavicino (Camera di Commercio) e dalle 21 all’1 l’atrio e il colonnato di Palazzo della Meridiana. L’ingresso è gratuito.



PALAZZO DUCALE

Apertura straordinaria delle mostre a Palazzo Ducale per festeggiare l’ultima notte dell’anno, dalle 14.30 alle 2 di notte. Si potranno visitare le mostre, anche approfittando dei diversi pacchetti comprendenti la presentazione di Paganini Rockstar, la visita e il brindisi di mezzanotte (realizzato da Mentelocale), oppure la visita guidata alla mostra Da Monet a Bacon, più Paganini Rockstar e il brindisi. Per info e prenotazioni: sito Palazzo Ducale Genova oppure tel. 0105969698.



PIAZZA DELLE ERBE

Si inizia alle ore 18 con aperitivo e musica swing e jazz in sottofondo, dalle 22.30 saliranno sul palco i Radio Gaga con un concerto carico di energia con le più famose canzoni dei Queen e ci porteranno al brindisi per il nuovo anno. Il concerto prosegue poi con cover dei queen e con musica live 80/90 e i grandi, intramontabili, successi ballati. A cura di Civ Genovino.



PORTO ANTICO

Al Porto Antico di Genova appuntamento, come da tradizione, con la magia del circo nell’ambito del Festival Circumnavigando. Una serata ricca di spettacolo e divertimento per tutte le età insieme al Circo Zoé (ore 21.30/ 1.30 – piazzale Mandraccio).

L’ultima notte del 2018 si potrà trascorrere all’insegna del divertimento con il fascino della ruota panoramica, l’allegria della pista di pattinaggio (ore 10-5), gli eventi speciali a La città dei bambini e dei ragazzi (ore 21-1), con le giocolerie e acrobazie di un grande Circobus, laboratori creativi e istruttivi e il divertentissimo spettacolo del Prof. Pietrosky.



ACQUARIO DI GENOVA

L’Acquario di Genova rinnova l’appuntamento suggestivo ed esclusivo per festeggiare la notte di San Silvestro immersi nella magia dei fondali marini. Il Capodanno all’Acquario ha inizio alle ore 20.00 con la visita libera al percorso espositivo alla scoperta della vita notturna degli abitanti delle vasche. Gli ospiti possono gustare il cocktail di benvenuto nei Padiglioni dei Cetacei e della Biodiversità e proseguire la serata con il Gran Cenone e il brindisi di mezzanotte in quattro differenti sale con le loro suggestive ambientazioni: “Costa dei Delfini”, “Baia degli Squali”, “Lagune delle Sirene” e “Grotta delle Murene”. Per prenotazioni, info e costi contattare C-Way tel. 010 2345666; email info@c-way.it. In occasione dell’evento, il 31 dicembre l’Acquario anticiperà la chiusura alle ore 14.00 (ultimo ingresso ore 12.00).



TEATRI

Per chi sceglie un brindisi a teatro, molte le proposte dei teatri cittadini: il Teatro Nazionale mette in scena al Duse Poker, di Patrick Marber e alla Corte Colpi di Timone di Vincenzo La Rosa e Gilberto Govi; il Teatro della Tosse mette in scena La Prima Luna, di Emanuele Conte, uno spettacolo di teatro e canzoni adatto ad un pubblico di tutte le età; al Teatro Politeama Genovese, come da tradizione degli ultimi anni, Capodanno con Maurizio Lastrico; al Teatro Govi Zelig vs Colorado, con Daniele Raco e Gianpiero Perone; al Teatro Verdi Film Mary Poppins.



LANTERNA DI GENOVA

Anche la Lanterna è protagonista della notte di Capodanno: il 31 dicembre a mezzanotte a chiusura del suo 890esimo compleanno, la Lanterna regalerà alla città un gioco di luci allo scoccare della mezzanotte, che sarà visibile dal Porto Antico e tutta la città, o in diretta sulla webcam del faro e sul sito www.lanternadigenova.it



PALAZZO DELLA MERIDIANA

In occasione del Capodanno Palazzo della Meridiana organizza una serata insolita: a partire dalle 20:30 apertura al pubblico dell’atrio, con speciale visita della Sala del Colonnato. Cocktail nella Sala Calvi e cenone nel Salone Cambiaso. Gran buffet dei dolci, brindisi, open bar e musica con dj set nella Sala Camino per ballare “sui coralli”.

Aperitivo, cenone e brindisi di mezzanotte a pagamento. Per info e prenotazioni: tel. 010 2541996 ; email eventi@palazzodellameridiana.it. In occasione del Capodanno l’Atrio e il Colonnato di Palazzo della Meridiana saranno visitabili gratuitamente dalle ore 21.00 alle ore 1.00.



VILLA DURAZZO PALLAVICINI

Villa Durazzo Pallavicini organizza il suggestivo Capodanno esoterico, con visita guidata, cena nel castello e festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno nelle grotte iniziatiche del marchese. La serata è a pagamento ed è necessaria la prenotazione. info@villadurazzopallavicini.it oppure telefonicamente il numero 010-8531544.



PIAZZALE KENNEDY

Capodanno al Luna Park

La notte di San Silvestro nel luna park itinerante più grande d’Europa, per fare il brindisi di mezzanotte immersi nella magia delle sue 180 attrazioni.