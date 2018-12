PORTO ANCONA | Si è chiusa una stagione positiva di accoglienza turistica targata “Welcome to Ancona”

L’8 novembre con l’ultimo dei 40 approdi delle navi da crociera nello scalo dorico si è chiusa una stagione di accoglienza turistica targata “Welcome to Ancona” molto positiva: da aprile il movimento croceristico ha visto il transito di 67.000 passeggeri, trend in aumento rispetto alla stagione precedente (+29%). Quest’anno quasi un crocerista su 5 ha scelto di imbarcarsi ad Ancona.

Protagonista indiscussa di questo successo la compagnia MSC che con la nave Sinfonia (la più capace tra quelle approdate in dodici anni di sbarchi al porto di Ancona) ha effettuato 20 toccate (e permanenza di un’intera giornata ogni volta) ogni venerdì dal 18 maggio al 5 ottobre.

La compagnia ha già confermato la sua presenza ad Ancona per le stagioni 2019 e 2020.

A questi scali si aggiungono i complessivi 20 effettuati di altre compagnie crocieristiche che, va detto, sempre di più stanno scegliendo il nostro porto. In totale 40 gli approdi allo scalo dorico.

Sempre forte la presenza di passeggeri di nazionalità straniera che rappresentano i ¾ dei crocieristi; per quanto riguarda i Paesi di provenienza dei turisti internazionali, quest’anno i croceristi era di nazionalità soprattutto spagnola (il 15% del totale dei turisti stranieri), francese, tedesca e portoghese; passeggeri in arrivo anche da oltre oceano (Australia e USA).

Ad accogliere questo importante flusso turistico nella stagione Welcome 2018 l’Infopoint, realtà consolidata negli anni allestito all’interno del Terminal Crociere per fornire un servizio di informazione turistica, distribuzione di materiale promozionale, rilevazione customer satisfaction: ad integrare l’informazione turistica c’è stato il Centro IAT Regionale, ospitato presso gli ex Magazzini del Sale (Banchina Nazario Sauro) grazie all’accordo di partenariato tra Camera di Commercio delle Marche, Regione Marche, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e Comune di Ancona.

I due punti informativi collocati in Porto hanno fornito informazioni a oltre 10.000 contatti: corrispondenti nei fatti a un numero ben più elevato di turisti.

Sono state oltre 10.000 le copie della City Map Welcome to Ancona distribuite ai turisti.

Una volta entrati in città la metà dei turisti in transito ha scelto di visitare Ancona in modo autonomo e, grazie alla collaborazione tra la Camera di Commercio, Assessorato Cultura e Turismo del Comune di Ancona e la Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche, hanno potuto accedere a importanti monumenti e realtà museali quali:

Loggia dei Mercanti (aperta grazie all’impegno dell’ente camerale tutti i giorni di approdo e visitata da oltre 2.200 tra turisti e cittadini),

il Museo della Città,

il Museo Archeologico Nazionale delle Marche,

il Museo Statale Tattile Omero presso la Mole Vanvitelliana.

Una menzione specifica merita la Pinacoteca Podesti che anche quest’anno è stata oggetto dello speciale walking tour “From Tiziano to Tiziano” proposto ai crocieristi dalla Compagnia MSC e venduto a un migliaio di turisti.

Le mete più gettonate tra quelle proposte con appositi tour da MSC sono, in primis, le Grotte di Frasassi seguito da Urbino,Riviera del Conero e Numana.

Importante la promozione e valorizzazione degli edifici religiosi e civili di proprietà della Diocesi e del suo hinterland, nell’ambito del progetto “Scrigni Sacri Schiusi”, resa possibile grazie alla collaborazione con Arcidiocesi di Ancona e Osimo, FAI, Associazione Templari cattolici d’Italia e Associazione Italia Nostra che hanno consentito l’apertura di:

S. Maria della Piazza aperta da aprile ad ottobre tutti i venerdì visitata da oltre 6.000 turisti (di cui circa 3.500 crocieristi)

Chiesa del Gesù

Chiesetta di Santa Maria di Portonovo visitata da circa 10.000 turisti e marchigiani.

Il porto non è solo crociere

Negli ultimi anni infatti il modello di accoglienza Welcome è stato sviluppato e messo a sistema nell’ambito dell’offerta turistica cittadina complessiva, al fine di intercettare e servire nuovi segmenti di domanda: il primo di questi è rappresentato dai passeggeri dei traghetti.

I passeggeri che hanno scelto Ancona, come porto di collegamento con porti dell’altra sponda dell’Adriatico e verso lo Ionio, tra gennaio e novembre del 2018 sono stati circa 1.100.000.

La Grecia è, anche per quest’anno, il top delle destinazioni. La sfida è stata, sin dall’inizio, quella di trasformare almeno una parte dei passeggeri (appunto, gente “di passaggio”, laddove il crocerista è invece già turista per disposizione) in clienti / turisti del porto e della città.

A differenza di tredici anni fa, quando Welcome è partito, oggi l’accoglienza deve passare anche dal web ed essere accessibile dal nuovo imprescindibile compagno di ogni turista (e non): lo smartphone.

Innanzitutto, fatto non scontato, i turisti che sbarcano ad Ancona hanno subito a disposizione wi fi gratuito e, oltre alla propria posta e chat, possono scaricare, se non lo hanno già fatto prima di approdare, la APP turistica gratuita denominata “Welcome to Ancona” che mette a disposizione dei passeggeri le principali informazioni turistiche relative alla città (luoghi di interesse storico artistico, musei, punti di ristoro, shopping, mobilità, servizi). L’applicazione è arricchita di informazioni aggiornate sugli orari di arrivo e partenza delle navi traghetto.

La App nel 2018 è stata scaricata 5.400 volte.