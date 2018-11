PORTO ANCONA | Iniziati lavori demolizione incompiuta

Sono iniziati i lavori di demolizione della cosiddetta “Incompiuta” che si trova nell’area del porto commerciale di Ancona, una struttura obsoleta posizionata all’interno della zona doganale della darsena Marche.

Dopo l’intervento sarà disponibile una superficie di circa 10 mila metri quadrati a disposizione delle attività portuali legate al traffico dei container.



I lavori sull’area erano stati interrotti negli anni ’90 dall’ente che gestiva le banchine dello scalo a causa del cambiamento delle esigenze operative nella movimentazione delle merci. Dopo un complesso procedimento amministrativo con gli organi competenti, ottenute le autorizzazioni necessarie, è stata avviata la gara per l’affidamento in appalto dei lavori di demolizione totale, smaltimento e nuova pavimentazione per lo stoccaggio delle merci, che è stata affidata alla ditta Iaquinta Saverio. La fine dei lavori è prevista per fine primavera 2019.