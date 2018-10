NAPOLI METRO LINEA 6 | Tratta Campegna-Porta del Parco

La linea 6 è una metropolitana leggera nata dalle ceneri del progetto della “Linea Tranviaria Rapida” (LTR) elaborato in occasione dei Mondiali di Calcio del 1990.

Nell’ambito di Bagnoli Futura, è prevista un’estensione della linea 6 fino alla Città della Scienza, con le fermate intermedie Campegna, Acciaieria, Città della Scienza e Porta del Parco.

L’estensione della linea nell’area di Bagnoli/Coroglio è stata proposta con l’obiettivo di valorizzare le aree già sede di importanti lavori di riqualificazione urbana in conformità agli strumenti urbanistici vigenti. il progetto è stato sviluppato in armonia con gli insediamenti superficiali previsti nell’area e con l’obiettivo di assicurare il collegamento tra la futura area urbana ed il nodo di piazza Municipio.

Le tre stazioni individuate dal progetto e disegnate da Hitaka architettura sono Acciaieria, localizzata tra il Parco dello Sport e l’area del parco urbano, che mette in rapporto l’elemento naturale del costone, quello monumentale dell’acciaieria e la vocazione dell’area destinata alla residenza e al terziario; Città della Scienza, centrale nella tratta, collocata in un luogo con una forte connotazione naturalistica e culturale e Porta del Parco, terminale della linea, che si propone come un vero e proprio “luogo delle connessioni” sia urbane, cioè tra il quartiere di Bagnoli, la zona e il parco stesso, che di rete in quanto concepita come stazione di interscambio con la linea 8.

Fonte: Ansaldo STS.

