FIRENZE | Il governo boccia l’ampliamento dell’aeroporto

Il governo giallo-verde boccia l’ampliamento dell’aeroporto di Firenze e il ministro Gian Marco Centinaio lo ribadisce in un’intervista rilasciata a Repubblica Firenze in cui afferma:

“Non si farà, lo sviluppo non deve passare da un piano faraonico che non serve a nulla alla Toscana. Con molti meno soldi si potrebbe migliorare l’aeroporto di Firenze senza stravolgerlo”.

“La pista non si farà – ha continuato il ministro Centinaio – da ministro ed ex operatore del turismo dico che Firenze, che ha un’enorme massa di turisti che andrebbe decongestionata, deve migliorare la qualità del suo scalo e non allungarlo, non ne ha bisogno. Far crescere Pisa è un’opportunità che si dà a tutta la Toscana, dal mare alla città. E poi diciamoci la verità: il tempo che ci vuole a raggiungere Firenze da Pisa è meno di quel che serve ad attraversare Milano”.