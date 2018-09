MILAZZO | Tutto pronto per la Cerimonia di consegna della Bandiera alla Nave Luigi Rizzo

Lunedì 8 ottobre, presso la banchina XX Luglio del porto di Milazzo, si terrà la Cerimonia di consegna della Bandiera di Combattimento alla Nave Luigi Rizzo.

Saranno presenti i vertici della Marina Militare, il Capo di Stato Maggiore della Difesa e della Marina, il Ministro della Difesa, il Prefetto e le varie autorità.

La fregata Luigi Rizzo è stata costruita un anno fa in Liguria ed è stata progettata all’insegna dell’innovazione e della flessibilità e può essere impiegata per missioni di assistenza umanitaria e soccorso in caso di calamità naturali (funzione dual use), grazie alle seguenti potenzialità:

possibilità di condurre interventi in telemedicina,

evacuazione personale mediante elicotteri;

fornitura di acqua potabile;

confezionamento di pasti caldi;

predisposizione per erogazione di corrente elettrica.

Le sue capacità di scoperta e l’armamento la rendono idonea per svolgere tutte le missioni tipiche delle Unità di questa classe:

Constabulary Role (polizia dell’alto mare), con l’assolvimento di operazioni antiterrorismo, di sorveglianza ed interdizione dei traffici illeciti, di prevenzione e controllo dell’immigrazione illegale, della protezione delle linee di comunicazione in mare e del traffico mercantile;

Support – Land Operations, con la scorta a convogli o forze navali in transito, la protezione di forze navali e siti terrestri e la difesa antiaerea degli stessi;

contrasto alla minaccia di superficie;

sorveglianza ed assolvimento dei compiti informativi;

Power Projection Support, con il coordinamento e controllo di azioni contro costa, immissione di forze speciali e supporto mediante impiego di armi contro obiettivi terrestri (Naval Gun Fire Support).

In occasione della Cerimonia di consegna tutte le operazioni commerciali della Liberty Lines da e per il Porto di Milazzo, comprese nella fascia oraria tra le 08.30 e le 13.30, verranno sospese.