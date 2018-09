ROMA | Sette nuovi bus bipiano della Cotral entreranno in servizio lunedì

Sette nuovi bus bipiano entreranno in servizio lunedì primo ottobre sulla linea Frosinone – Anagni – Roma via autostrada A1.

I mezzi sono stati consegnati questa mattina all’impianto del capoluogo ciociaro dalla presidente di Cotral, Amalia Colaceci. Con l’arrivo degli ultimi Neoplan Skyliner da 90 posti si completa la fornitura dei 427 nuovi mezzi Cotral, partita nell’ottobre 2016.

In totale 47 bipiano, 360 Solaris Interurbino e 20 minibus Iveco Daily sono in servizio sulle strade del Lazio. Per tutti è prevista la manutenzione in full service per dieci anni.



