Corsica Ferries servirà la Sicilia da Tolone e Nizza

Il collegamento partirà dal 21 aprile 2019 con tre turni settimanali, con orari variabili a seconda delle settimane alternativamente, ma non regolarmente, tra Tolone e Nizza – Trapani.

I biglietti saranno commercializzati dal 25 settembre e costeranno 85,67 euro per un’auto e un passeggero. La traversata sarà di notte e l’arrivo è previsto nella tarda mattinata o a metà pomeriggio.

“La traversata, della durata di circa 19 ore sarà in gran parte diretta, ma sono previste soste per alcune partenze in Corsica e Sardegna”, afferma Pierre Mattei.