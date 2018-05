Fondazione FS: il treno delle storie da Udine a Maniago

Tornano sui binari del Friuli Venezia Giulia i treni storici della Fondazione FS Italiane. Il primo appuntamento, domenica 20 maggio, sarà il Treno delle Storie da Udine a Maniago – che sarà effettuato grazie anche al contributo della Regione FVG – un viaggio affascinante sulla ferrovia “Pedemontana”.

Il treno a vapore diretto a Maniago partirà alle 8.54 dalla stazione di Udine. Trainato dalla mitica locomotiva Gr. 728, composto da carrozze “Centoporte” degli anni ’30, femerà nelle stazioni di Pordenone, Sacile e Aviano.

Durante le soste sono previsti momenti di animazione culturale. Ad Aviano, nel piazzale della stazione, saranno allestiti stand espositivi con prodotti tipici e dell’artigianato locale. A Maniago, dopo la pausa pranzo, sarà possibile scegliere fra tre itinerari turistici e visitare il Museo dell’Arte fabbrile e delle Coltellerie, il Castello di Maniago oppure il Battiferro Beltrame. Alle 17.00 la partenza da Maniago per il ritorno a Udine.

I biglietti, 15 euro per gli adulti e 7,50 per i ragazzi sotto i 12 anni, sono in vendita nelle biglietterie, self service di stazione, agenzie di viaggio abilitate, su trenitalia.com e tramite l’app Trenitalia per dispositivi mobili. Sarà possibile acquistare i biglietti anche a bordo treno, senza maggiorazione di prezzo, in base alla disponibilità residua di posti a sedere. Informazioni dettagliate nella sezione “viaggi ed eventi” del sito fondazionefs.it.

Per le informazioni turistiche è possibile rivolgersi allo 0427-709063, oppure via mail all’indirizzo coricama@maniago.it.