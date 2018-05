REGIONE LIGURIA | Presentato lo studio di fattibilità per una nuova organizzazione della stazione La Spezia Migliarina

Un intervento, realizzabile in due anni dalla disponibilità del finanziamento, che prevede l’inserimento di un nuovo binario, con relativo marciapiede, per un investimento complessivo di 12 milioni di euro.

Lo studio di fattibilità, presentato oggi, sarà inserito in un apposito Protocollo d’Intesa tra Regione Liguria, Rfi, Trenitalia, Comune della Spezia e Autorità di sistema portuale Mar Ligure Occidentale.

Il documento, una volta sottoscritto, sarà presentato al ministero dei Trasporti al fine di ottenere il finanziamento necessario alla realizzazione dell’opera.

“Sono molto soddisfatto – ha commentato il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, oggi presente all’incontro– per l’avvio di un percorso condiviso per la realizzazione di un’opera importante per la nostra città sia in chiave turistica sia a garanzia di una migliore vivibilità e mobilità nel centro”.