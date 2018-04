VIDEO | Completato lo scavo della galleria Aurelia Bis

E’ stato completato, dopo cinque anni di lavoro, lo scavo della lunga galleria dell’Aurelia Bis che collegherà Albisola Superiore e Albissola Marina a Savona.

La gigantesca “talpa” è uscita qualche minuto dopo le 11.30, salutata dagli applausi degli operai della CMC di Ravenna, che in questi anni hanno lavorato alla realizzazione dell’opera, destinata a cambiare la viabilità tra Savona e il casello autostradale di Albisola.

“Abbiamo anticipato i tempi - ha commentato l’assessore savonese Pietro Santi – ora servirà circa un mese per la rimozione della ‘talpa’. Il piano messo a punto ha l’obiettivo di limitare al minimo i disagi per gli abitanti della zona che inevitabilmente ci saranno”.

La TMB utilizzata ha un diametro di 13,50 metri e per rimuoverla sarà necessario l’impiego di due gru. La galleria completata oggi è lunga 1125 metri circa, e sommata alle due già ultimate porta a 3,9 km il totale delle opere di scavo.

Il tratto stradale denominato Variante alla SS1 Aurelia si inserisce in un ampio contesto prodotto dalla necessità di dover adeguare l’intero sistema dei trasporti della Liguria.

La Variante si configura, nel suo insieme, come un asse tangenziale alla città di Savona, sviluppandosi secondo un ideale confine cittadino complessivamente per circa 5,1 Km e viene ad assolvere le funzioni di raccolta e/o distribuzione dei traffici provenienti e diretti dalle aree a più intensa urbanizzazione, decongestionando la viabilità costiera dai flussi di attraversamento e restituendo gran parte della rete viaria cittadina al traffico locale.

Il tracciato ha origine a Savona con uno svincolo lungo Corso Ricci in prossimità del torrente Letimbro a nord dell’autostrada (Svincolo Letimbro), e termina in corrispondenza dell’intersezione a raso con via Saettone, costituita da una rotatoria, nel territorio di Albisola Superiore (Svincolo Sansobbia).

Il progetto comprende la realizzazione di quattro nuove gallerie ( di cui tre scavate con TBM dal diametro di 13,30 m.), tre viadotti e un ponte.

Ecco un video realizzato dalla testata Il Nazionale