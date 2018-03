Nasce UNICA TOSCANA, la carta integrata treno+bus per viaggiare nell’area fiorentina

Si tratta di una tessera personale, realizzata anche con il cofinanziamento della Regione Toscana, sulla quale potranno essere caricati abbonamenti e carnet di biglietti Ataf&Li-nea ed abbonamenti regionali e sovraregionali Trenitalia.

UNICA TOSCAN A funziona accostandola al validatore ad ogni salita a bordo, sia all’inizio del viaggio che per i successivi trasbordi. Riconosce automaticamente i biglietti caricati, registra la validazione per gli abbonamenti in corso di validità e procede a scalare le corse, in caso di carnet. Sarà rilasciata gratuitamente fino ad agosto, deve essere conservata con cura e mantenuta integra.

UNICA TOSCANA sarà rilasciata a chiunque ne faccia richiesta nelle biglietterie ATAF&Li-nea a Firenze (sportelli 8 e 9 biglietteria Firenze SMN, biglietterie di Via Alamanni, Via Pacinotti e Via Pratese), nelle biglietterie Trenitalia (Firenze SMN, Prato, Empoli, Arezzo, Livorno, Siena, Grosseto, Lucca, Pistoia e Pisa).

“Firenze si avvia a testare uno strumento semplice e comodo che nel futuro prossimo sarà esteso a tutta la Toscana – ha affermato l’assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli - Una card unica valida per tutti i mezzi di trasporto dell’area fiorentina è certamente una iniziativa che va nella direzione da noi immaginata e perseguita con il recente contratto ponte per il trasporto pubblico su gomma e, ancora prima, in quello firmato dalla Regione con Trenitalia per il ferro”.

“In Toscana esistono altre carte multimodali, che mettono cioè insieme più mezzi di trasporto – ha aggiunto Ceccarelli - ma questa è la prima volta che anche Trenitalia entra in rete e consente di creare una card veramente completa per l’utente. Lavoriamo – ha concluso – per fare in modo che arrivi presto il momento in cui tutta la Toscana potrà finalmente avvalersi di un unico biglietto valido per tutti i mezzi pubblici”.