Trenitalia: aumentano i servizi tra Liguria e Lombardia

I collegamenti, richiesti dalla Regione Liguria in condivisione con la Regione Lombardia, circoleranno tutti i giorni feriali (dal lunedì al sabato) aumentando l’offerta dedicata a pendolari e turisti per raggiungere più facilmente le località liguri.

“Continua il nostro impegno - commenta l’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino - per andare incontro alle esigenze dei tantissimi turisti che scelgono il treno per visitare la Liguria e per fare una vacanza, anche per un solo fine settimana, al mare. I nostri sforzi, anche economici, a seconda delle nostre competenze regionali, sono indirizzati a rendere il rientro a casa più agevole possibile, senza stress sia per i liguri che si spostano dalle Riviere sia per i tantissimi turisti lombardi e non solo, visto che Milano rappresenta uno snodo importante per i flussi del Nord Italia e per le capitali europee”.