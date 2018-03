AEROPORTO MILANO MALPENSA | LOT aumenta la capacità sui voli per Varsavia

La compagnia aerea polacca, LOT, una delle più longeve della storia dell’aviazione con oltre 70 anni di attività, prevede un aumento di capacità durante l’estate 2018 sui tre voli giornalieri (7.30 – 10.35 e 19.25) che collegano Milano Malpensa con Varsavia

Varsavia, raggiungibile con volo diretto in poco più di due ore, è la città più verde d’Europa per i suoi numerosi parchi. La capitale è caratterizzata dall’architettura del realismo socialista ben simboleggiata dall’enorme e monumentale Palazzo della Cultura e della Scienza, situato accanto alla stazione centrale. L’area della città più amata dai turisti è la Città Vecchia di Varsavia che, ricostruita fedelmente dopo la seconda guerra mondiale, è entrata a far parte del Patrimonio Culturale dell’Umanità. Altri luoghi di interesse sono il Castello Reale, il parco Łazienki, che ospita lo splendido “Palazzo sull’acqua“, e il Museo della Storia degli Ebrei Polacchi, nella zona dell’ex ghetto, dedicato alla memoria, alla cultura e all’eredità ebraica.