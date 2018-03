A Pasqua l’80% dei biglietti prenotati con FlixBus riguardano l’Italia

8 Italiani su 10 trascorreranno il ponte di Pasqua nel Belpaese: è quanto emerge dall’analisi di FlixBus delle prenotazioni effettuate dall’Italia per il periodo compreso tra venerdì 30 marzo e lunedì 2 aprile.

Oltre l’80% dei biglietti prenotati è infatti per destinazioni nazionali, ma quest’anno la società degli autobus green, leader del settore in Europa, ha registrato anche un aumento delle prenotazioni per l’estero, complice l’incremento esponenziale delle tratte internazionali.

Di seguito qualche dettaglio in più sulle mete nazionali ed estere più gettonate dai passeggeri italiani.

In Italia: tra città d’arte e piste da sci, con qualche rivelazione

Pur confermando molte aspettative, la classifica nazionale riserva anche qualche sorpresa: se in testa si incontrano le città d’arte d’Italia che hanno contribuito alla sua fama di “museo a cielo aperto”, col podio occupato da Milano, Roma e Venezia, e Firenze e Torino al 4° e 5° posto, le posizioni successive sono occupate da mete meno tradizionali come Trieste, Pescara e Taranto, facilmente raggiungibili in autobus anche dall’estero. La regione preferita è il Veneto, seguito dalla Puglia e dal Trentino-Alto Adige che, grazie alle corse per Trento e Bolzano si conferma meta preferenziale di sciatori e snowboarder.

All’estero: Monaco di Baviera e Zurigo in testa alla classifica, ma è la Francia il Paese più gettonato

La classifica estera è altrettanto variegata, in linea con la continua espansione della rete FlixBus in Europa: al 1° e 2° posto si trovano Monaco di Baviera e Zurigo, raggiungibili, fra le altre, da Roma, Milano, Bologna e Firenze, mentre in 3° posizione si incontra Nizza, incantevole meta della Costa Azzurra dove godersi i primi raggi del sole primaverile con una passeggiata sul lungomare. E la Francia è in assoluto il Paese più gettonato dai passeggeri FlixBus in partenza dall’Italia, con Lione, Parigi, Grenoble, Marsiglia e Montpellier presenti in classifica. Tra le mete estere preferite, anche Barcellona, Vienna e Budapest.

In generale, FlixBus prevede un incremento delle prenotazioni per il ponte di Pasqua 2018 di oltre il 50% rispetto allo stesso periodo nel 2017. In questo contesto, la netta prevalenza di prenotazioni per l’Italia attesta un desiderio diffuso, tra i passeggeri italiani, di riscoprire i tesori artistici e naturali nazionali.

Di seguito, le classifiche complete delle mete nazionali ed estere preferite dai passeggeri italiani di FlixBus: