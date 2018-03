REGIONE TOSCANA | In arrivo tre nuovi treni Rock per il trasporto regionale

Le risorse, tratte dai fondi europei per lo sviluppo e la coesione infrastrutture 2014-2020 gestiti dal Cipe, serviranno per finanziare al 60% l’acquisto dei tre nuovi convogli, la differenza rispetto alla spesa totale complessiva (oltre 29 milioni) sarà messa dal gestore Trenitalia.

Il testo della convenzione che sancirà questo finanziamento, e che sarà firmata da Regione Toscana e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stato approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli.

“Il nostro impegno per rinnovare il materiale rotabile in Toscana è ormai noto – ha detto l’assessore Ceccarelli - Da anni stiamo lavorando per qualificare il servizio di trasporto pubblico e il ferro è la nostra priorità. Sulle linee toscane in 4 anni sono entrati in servizio oltre 60 treni nuovi, di ultima generazione, più affidabili, comodi e sicuri, con vantaggi per chi viaggia e garanzie maggiori per quanto riguarda efficienza e puntualità del servizio. Molto resta ancora da fare, ma crediamo che la strada giusta si stata imboccata e i dati lo confermano. Queste risorse, si aggiungono agli investimenti già previsti dal nuovo contratto di servizio e ci consentono di fare un ulteriore e passo in avanti”.