TRIESTE | Inaugurato il polo intermodale di Trieste Airport

Oggi è stato inaugurato, alla presenza di Antonio Marano, Presidente di Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA, Maurizio Gentile Amministratore Delegato di RFI, Roberto Vergari, Direttore Centrale ENAC, Carlo Nardello, Chief of Staff of Commissioners Alitalia, dal Sindaco di Ronchi dei Legionari Livio Vecchiet, dalla Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani, il

“Abbiamo fatto presto e bene - ha spiegato Serracchiani- per offrire alla comunita’ regionale uno strumento che non solo fornira’ servizi efficienti ai passeggeri ma sara’ anche un valore aggiunto per il tessuto socioeconomico. Dopo anni grigi in cui ha galleggiato alla deriva, l’aeroporto smette di essere una voce in perdita sul bilancio della Regione, e si prepara a un grande rilancio”.