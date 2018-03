REGIONE SICILIANA | Dal CIPE 66 Mln per dighe

Finanziamenti in arrivo dal Cipe per nove dighe siciliane. Si tratta di quasi 66 milioni di euro, lavori per fronteggiare e risolvere l’emergenza idrica nell’Isola.

Nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, via libera, innanzitutto, alla copertura finanziaria per il completamento della Diga Pietrarossa, opera strategica a cavallo tra Enna e Catania, una delle maggiori incompiute ultradecennali. Risorse immediatamente disponibili anche per una serie di importanti interventi antisismici che prevedono studi di fattibilita’ gia’ nell’anno in corso e progettazioni entro il 2019. Cantieri da aprire nel 2020.

Definiti, oltre ai finanziamenti, cronoprogramma e tipologia di lavori.

Questi gli impianti interessati dal piano: