GENOVA | Un Frecciarossa collegherà Genova con Venezia

Dal prossimo 27 febbraio, per la prima volta, un Frecciarossa arriverà nella stazione di Genova.

Questo è stato reso possibile grazie al nuovo contratto di servizio firmato la scorsa settimana tra la Regione Liguria e Ferrovie Italiane.

Oltre al Frecciargento per Roma, che viene confermato, dal 27 febbraio si aggiungerà quindi il Frecciarossa per Milano e Venezia con un treno che partirà

verosimilmente da Genova intorno alle sette, in un’ora e venti sara’ a Milano e in tre ore a Venezia.

“Si andra’ direttamente da Genova a Venezia, E’ un ottimo treno, ci porta nell’era moderna delle ferrovie, fa sbarcare l’ammiraglia della flotta Fs nelle stazioni di Genova e prelude ai piu’ ampi fasti delle ferrovie non appena il Terzo Valico verra’ aperto”

